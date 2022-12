Inter, la fila per Thuram jr si allunga: c'è anche il Newcastle

© Getty Images

Non solo Bayern Monaco, che gli avrebbe offerto un contratto di cinque anni a 6 milioni di euro netti a stagione, Leicester, che avrebbe già messo sul piatto della bilancia 45 milioni di euro e Manchester United. Ci sarebbe anche il Newcastle nella corsa per arrivare a Marcus Thuram, reduce dal Mondiale con la sua Francia e in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Moenchengladbach. Lo riferisce il 'Mundo Deportivo'. L'Inter ha già iniziato le manovre di avvicinamento all'attaccante figlio d'arte classe 1997 con un incontro avvenuto pochi giorni dopo l'inizio dei Mondiali fa a Doha tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e l'entourage del giocatore. E un nuovo summit è già stato programmato a breve. L'Inter punta ad averlo a parametro zero in estate ma c'è il rischio che il giocatore possa lasciare già a gennaio il Borussia con l'offerta giusta.