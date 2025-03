Inter, Inzaghi vuole tutto per poi scegliere il regalo: Nico Paz

In questo senso Inzaghi ha già scelto quello che per lui sarebbe il regalo ideale per l'Inter 2025/26: Nico Paz. L'argentino da tempo è accostato ai nerazzurri, grazie al pressing del vicepresidente Javier Zanetti, amico del papà Pablo di cui era compagno in Nazionale. Il corteggiamento non ha lasciato insensibile il classe 2004 la cui situazione però è intricata. Il Como lo ha acquistato la scorsa estate dal Real Madrid per 6 milioni di euro ma i Blancos si sono tenuti il diritto di recompra per tre stagioni: 9 milioni di euro la prossima estate, 10 quella del 2026 e 11 quella del 2027.