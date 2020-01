Inter, incontro con l'agente di Tonali: affare per l'estate

DOPO L'AFFARE KULUSEVSKI

L'Inter al lavoro sui rinforzi a centrocampo, non solo a gennaio con i profili di Vidal e Eriksen, ma anche per l'estate. Sfumato Kulusevski, i dirigenti nerazzurri hanno cercato di andare in contropiede e anticipare la concorrenza della Juventus contattando gli agenti di Sandro Tonali. Un incontro di cortesia ma un passo preciso e netto per un giocatore che il Brescia non valuta meno di 50 milioni di euro ma che rientra nei parametri di Suning: giovane, futuribile e dall'ingaggio sostenibile. Kean e Tonali tra gli Under 20 più costosi al mondo Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Con Barella e Sensi, l'Inter formerebbe un pacchetto centrale di centrocampo giovane e italiano, uno degli obiettivi degli uomini mercato nerazzurri da quando si è insidiato Marotta. Ecco il motivo dell'incontro di ieri tra Beppe Bozzo (agente di Tonali assieme a Roberto La Florio) e il ds Ausilio: una chiacchierata informale ma dal forte valore simbolico, per capire margini di manovra e iniziare a porre le basi per un colpaccio estivo.

Come per Kulusevski (e l'interesse per il talento del Brescia si inserisce in un nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus), ad ogni modo Tonali non si muoverà prima di giugno: questa una delle condizioni più importanti, oltre al prezzo non inferiore a 50 milioni di euro, posta dal presidente Cellino per iniziare a parlare dell'eventuale trasferimento.