Mercato

Fiorentina, la Samp mette gli occhi su Kouamé

12 Gen 2026 - 18:07

L'avventura di Christian Kouamé alla Fiorentina potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Sul classe '97, infatti, c'è la Sampdoria, alla ricerca di un profilo che possa svolgere più ruoli dalla trequarti in avanti. L'attaccante piace molto anche in Spagna ma Kouamé accetterebbe anche di scendere di categoria e vestire la maglia blucerchiata per almeno i prossimi sei mesi. Secondo quanto evidenziato da Il Secolo XIX, la Samp prima di puntare sul calciatore dei viola dovrà prima cedere: l'indiziato principale è Marvin Cuni. 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:07
Fiorentina, la Samp mette gli occhi su Kouamé
17:34
Al Ittifaq, il presidente Laterza rivela: "Balotelli? Tutto è nato su Transfermarkt"
17:20
Genoa, tutto fatto per Bento: oggi l'ultima partita in Arabia
16:20
Roma-Raspadori: che intrigo. Altre due squadre in attesa, intanto l'Atletico lo convoca
15:00
Milan, Maximilian Ibrahimovic fa le visite con l'Ajax