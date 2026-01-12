Fiorentina, la Samp mette gli occhi su Kouamé

L'avventura di Christian Kouamé alla Fiorentina potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Sul classe '97, infatti, c'è la Sampdoria, alla ricerca di un profilo che possa svolgere più ruoli dalla trequarti in avanti. L'attaccante piace molto anche in Spagna ma Kouamé accetterebbe anche di scendere di categoria e vestire la maglia blucerchiata per almeno i prossimi sei mesi. Secondo quanto evidenziato da Il Secolo XIX, la Samp prima di puntare sul calciatore dei viola dovrà prima cedere: l'indiziato principale è Marvin Cuni.