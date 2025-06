Inter: il Gala rilancia per Calhanoglu, ma l'offerta è ancora troppo bassa

Il Galatasaray non molla Hakan Calhanoglu. Mentre l'Inter è impegnata al Mondiale per Club, alla Pinetina si registra un rilancio del club turco per il centrocampista. Numeri alla mano, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Gala avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro cash per il cartellino del regista nerazzurro. Cifra che al momento è ancora molto lontana dai 40 milioni di euro chiesti da Marotta per il turco, ma che nei prossimi giorni potrebbe essere ulteriormente ritoccata al rialzo per avvicinarsi un po' alla valutazione dell'Inter.