Inter, il Bologna spara alto per Arnautovic. Resiste Taremi

Può tornare l'austriaco, ma i felsinei non lo cedono 'gratis'. L'Arsenal non molla Balogun.

Una punta sicuramente, due se dovesse salutare Joaquin Correa. In casa Inter è caccia all'attaccante e si guarda in Italia e all'estero: sono diverse le piste battute, con il solito ostacolo: l'alta richiesta della parte venditrice. Se per Balogun e Taremi ormai, la cosa è ampiamente nota, non va meglio sul fronte Arnautovic, l'ultimo nome accostato ai nerazzurri. Per il Bologna l'ex di turno non è incedibile ma quasi: non basterà un semplice indennizzo per liberarlo come sperava Marotta.

I felsinei, quando mancano meno di giorni dall'inizio della Serie A, pretendono almeno 7-8 milioni di euro (più bonus) per far tornare l'austriaco alla Pinetina.Troppo per un 34enne, sebbene l'agente dell'ex Werder Brema prema per il passaggio del suo assistito all'Inter. Le parole pronunciate dall'agente di quest'ultimo nella giornata di mercoledì infatti, non lasciano spazio a interpretazioni: "Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli". Come a dire lasciatelo partire, e basta: Saputo però, non ha intenzione di andare oltre il 15 agosto.

Marotta continuerà a lavorare sul fronte legato ad Arnautovic ma non è il solo: il sogno dei dirigenti resta Balogun, ormai fuori dai piani dell'Arsenal. Difficile però scalfire le richieste degli inglesi, che non si sono avvicinati, per ora, ai 35 milioni di euro che può offrire la Beneamata (e la concorrenza di Monaco e West Ham non aiuta). Poco più di quello che il Porto chiede per Taremi: un altro tentativo per l'iraniano, difficile essere ottimisti. Più praticabile la pista Beto, grazie ai buoni rapporti con l'Udinese: l'affare Samardzic-Fabbian ha avvicinato ulteriormente i due club, anche se servirebbe comunque un sacrificio importante da parte di Steven Zhang.