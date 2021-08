Inter, giorni decisivi per Correa: Inzaghi lo vuole già a Verona

IL COLPO MANCANTE

Tra l'offerta nerazzurra e la richiesta di Lotito ballano circa 5 milioni, il compromesso può essere trovato con l'inserimento di qualche bonus

Sono ore decisive per il passaggio di Joaquin Correa dalla Lazio all'Inter. Archiviata l'ipotesi Marcus Thuram (ko per almeno un mese e mezzo), i nerazzurri si sono fiondati sull'attaccante argentino e contano di chiudere la trattativa entro pochi giorni, per poterlo mettere a disposizione di Inzaghi già dalla trasferta di venerdì contro il Verona. Il presidente biancoceleste Lotito ha abbassato la richiesta iniziale di 40 milioni di euro, portandola a 35, Marotta e Ausilio non vorrebbero andare oltre i 30, ma con l'inserimento di alcuni bonus l'intesa definitiva, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, potrebbe non essere lontana. Getty Images

È proprio sulla natura e sull'entità dei vari bonus che si deciderà l'esito della partita, anche perché il numero uno dei capitolini non ha nessuna intenzione di fare ulteriori sconti ("pagare moneta, vedere cammello", ha dichiarato in merito ai microfoni della Rai).

In casa nerazzurra comunque c'è fiducia, anche perché la volontà del giocatore appare chiara: Correa vuole lasciare la Lazio, come confermato dal ds Tare prima della sfida con l'Empoli, nella quale l'attaccante non si è neanche seduto in panchina. Per lui si è mosso qualche club anche dall'estero, ma la sua idea è quella di rimanere in Italia e riabbracciare il tecnico che lo ha allenato nelle ultime tre stagioni. Inzaghi, dal canto suo, è pronto a inserirlo nelle rotazioni con Dzeko e Lautaro (senza dimenticare l'infortunato Sanchez), andando a completare un reparto che, nonostante l'addio di Lukaku, resterebbe senza dubbio uno dei migliori della Serie A.

