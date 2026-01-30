Inter, rifiutata l'offerta della Lazio per Frattesi. Torna in corsa il Nottingham Forest

30 Gen 2026 - 08:43
Il mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere le ultime ore di trattative è quello di Davide Frattesi. Anche in questa finestra il centrocampista sembrava destinato a lasciare Milano. In tanti si sono informati sulle condizioni dell'affare: dalla Juventus, con Luciano Spalletti primo sponsor dell'ex Sassuolo, fino a Fenerbahce e Nottingham Forest. L’ultima pretendente a essersi unita alla corsa al centrocampista azzurro è la Lazio, che ha proposto 25 milioni per il centrocampista: offerta rifiutata dai nerazzurri. 

Attenzione però al ritorno di fiamma firmato Nottingham Forest, dove è appena approdato Lorenzo Lucca, che potrebbe provarci nelle ultime ore di mercato. L'Inter chiede sempre un trasferimento a titolo definitivo, o al massimo un prestito con obbligo di riscatto a condizioni "garantite", per non meno di 35 milioni di euro.

Nonostante i tanti interessamenti, un po' per offerte che non hanno mai convinto del tutto i vertici nerazzurri, un po' per la coperta corta a centrocampo dopo l'infortunio di Calhanoglu (con ancora due gare di Champions League da giocare con le liste bloccate), Frattesi non ha mai avuto il via libera per lasciare l'Inter. Oggi però la situazione potrebbe essere cambiata: Calha va verso il rientro, in più Chivu nella notte di Dortmund ha scoperto di poter contare anche su Andy Diouf, fin ora vero oggetto del mistero.

