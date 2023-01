Inter, fissata la deadline per Skriniar: risposta entro fine gennaio

RINNOVI INTER

Previsti nuovi incontri gli agenti dello slovacco nei prossimi giorni. Offerto un biennale a De Vrij

© Getty Images Gennaio è un mese chiave per le ambizioni scudetto dell'Inter, ma non solo. Entro il 31 Milan Skriniar dovrà dare una risposta all'offerta di rinnovo da 6 milioni di euro (che con i bonus può arrivare facilmente a 6,5). Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri con gli agenti del difensore. Se dovesse rifiutare, lo slovacco concluderebbe comunque la stagione in nerazzurro e lascerebbe a parametro zero in estate. L'Inter si sta muovendo anche per il rinnovo di Stefan De Vrij, altro giocatore in scadenza a giugno. I nerazzurri hanno offerto un biennale.

La palla passa ora a Skriniar e ai suoi rappresentanti. L'Inter ha fatto il massimo e ora lo slovacco deve scegliere: prolungare il suo matrimonio con l'Inter o cedere alla corte del PSG pronto a ricoprirlo d'oro con un contratto da 9 milioni di euro a stagione? Meno di un mese e sulla lunga telenovela scorreranno i titoli di coda.

