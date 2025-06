Inter, fatta per Bonny: affare da 24 milioni. Chivu deciderà se averlo al Mondiale

Per le squadre presenti negli USA la FIFA ha aperto una seconda finestra di mercato che chiuderà il tre luglio e che permetterà ai club di tesserare nuovi giocatori per la fase finale del Mondiale per Club. Visto che l’Inter lunedì sera disputerà l’ottavo di finale contro il Fluminense, sarà proprio la sfida contro i brasiliani a rappresentare un bivio per la gestione Bonny. Con ogni probabilità il francese non giocherà in America, ma starà a Chivu decidere se l’attaccante raggiungerà i nuovi compagni ad Orlando (sede degli eventuali quarti di finale) o se li aspetterà a Milano e inizierà a lavorare alla Pinetina dove sono rientrati gli infortunati Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu. Bonny intanto si prepara ad arrivare a Milano all’inizio della prossima settimana, l’inserimento dello Stoccarda che cerca un sostituto di Woldemade è servito a poco. Il Bayern ha pronti 60 milioni per l’attaccante protagonista nell’Europeo Under 21, ma Inter e Parma hanno un accordo che verrà rispettato fino in fondo. Bonny firmerà un contratto quinquennale fino al 2030, poi attenderà di sapere se potrà raggiungere i compagni in America o se li attenderà alla Pinetina. L’esplosione di Pio Esposito e il rientro di Marcus Thuram hanno fatto rientrare l’emergenza in attacco per i nerazzurri, che potrebbero optato per un approccio al mondo Inter più morbido per Bonny e risparmiargli il viaggio americano.