Inter: Eriksen non convocato dal Tottenham, a Milano nelle prossime ore

IL COLPO

Arriva dall'Inghilterra l'ultimo e fondamentale indizio dell'ormai prossimo trasferimento di Christian Eriksen dal Tottenham all'Inter. Il centrocampista danese, infatti, è finito in tribuna nel match di FA Cup contro il Southampton, dopo che venerdì i due club hanno messo nero su bianco al trasferimento. La giornata di lunedì potrebbe dunque essere quella delle visite e della firma sul contratto con i nerazzurri fino al 2024. Tutto fatto per Eriksen

Finché la trattativa era ancora in corso, José Mourinho lo ha sempre convocato e non ci ha mai rinunciato, ma ora che è stata trovata la quadra del cerchio (20 milioni agli Spurs bonus compresi) anche lo Special One si è dovuto arrendere, mandando in tribuna Eriksen per la sfida contro i Saints. In casa Inter è scattato dunque il countdown per l'arrivo a Milano del danese: non è da escludere che possa anticipare il suo sbarco in Italia già sabato sera per poi assistere al match casalingo dei nerazzurri contro il Cagliari a San Siro domenica alle 12.30.