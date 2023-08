Inter, è il giorno di Sanchez: visite mediche finite, è in sede per la firma

La seconda avventura interista di Alexis Sanchez è ufficialmente partita. Il cileno, arrivato ieri a Milano, ha terminato le visite mediche di rito: adesso è nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione per apporre la firma sul contratto. Il cileno, che arriva per prendere il posto di Joaquin Correa, finito al Marsiglia, va così ad arricchire il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi, già composto da Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic. Rimasto svincolato, il 34enne ex Arsenal, Udinese e Manchester United, ha realizzato 18 gol nell'ultima stagione in Ligue 1 in forza al Marsiglia. Gli anni passano, non la personalità di Sanchez che ha salutato subito i tifosi interisti al Coni: "Sono carico sempre". La speranza dei supporter è di vederlo, almeno in panchina, già lunedì a Cagliari.