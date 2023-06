Thuram saluta il Borussia: "Mi avete fatto sentire a casa, grazie"

COLPO INTER

Il figlio d'arte è pronto per la nuova avventura all'Inter: settimana prossima visite mediche e firma

© Getty Images Marcus Thuram ha scelto l'Inter per proseguire la sua carriera e nella giornata di sabato si è voluto congedare dal suo vecchio club, il Borussia Mönchengladbach, e dai tifosi con un video molto emozionante pubblicato sui suoi profili social. "Quattro anni fa probabilmente mi conoscevate già per via del nome di famiglia. Tuttavia, mi avete dato il benvenuto nella vostra casa e mi avete fatto sentire parte di essa - il pensiero dell'attaccante francese - . Partita dopo partita, abbracciato dal vostro sostegno, sono cresciuto fino a un punto dove ho superato ogni mi aspettativa. Quindi grazie per aver condiviso con me questi meravigliosi anni, permettendomi di allargare i confini dei miei sogni. Fino a quando non ci rivedremo, grazie. Tikus".

Per l'ufficialità bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana, quando sbarcherà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2028 da 6 milioni netti a stagione (grazie al Decreto Crescita Thuram peserà nelle casse nerazzurre per circa 8 milioni di euro lordi). Un autentico blitz, quello dell'Inter, che nel giro di 48 ore ha permesso ai vice campioni d'Europa di bruciare la concorrenza del Milan.

Thuram avrebbe scelto l'Inter sia per motivi economici (l'offerta nerazzurra era più alta di quella rossonera), che per motivi tecnici, perché considera il 3-5-2 un modulo ideale per esaltare le sue caratteristiche.

THURAM: "UNA VOLTA DEL BORUSSIA, PER SEMPRE DEL BORUSSIA"