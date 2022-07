Inter, Dybala in stand-by: la Joya aspetta… il Flamengo

LA TELENOVELA

L’argentino torna in Italia a proseguire la preparazione iniziata a Miami e vuole i nerazzurri, che però prima devono vendere

Dybala-Inter sembrava fatta, era fatta, ma dopo dieci giorni da disoccupato il futuro della Joya è ancora in bilico. L’attaccante argentino nelle prossime ore tornerà in Italia dagli Usa per proseguire la preparazione iniziata a Miami e farsi trovare pronto dalla sua prossima squadra, che lui vorrebbe ancora fosse l’Inter. Il club nerazzurro però intanto ha riportato a Milano Lukaku e deve vendere due attaccanti prima di poter chiudere per Dybala, che comincia a stancarsi di aspettare e a guardarsi intorno.

Un grande aiuto all’operazione potrebbe arrivare dal Brasile, precisamente dal Flamengo, che dopo aver preso Vidal (e aver alleggerito di 10 milioni lordi il prossimo bilancio nerazzurro) potrebbe tornare presto alla carica per Alexis Sanchez dopo il no del Nino all'offerta dei giorni scorsi e servire l'assist decisivo all'Inter per sbloccare la pratica Dybala.

Oltre al cileno però il club del presidente Zhang, che sarebbe entusiasta di vestire Dybala di nerazzurro, dovrebbe vendere anche uno tra Dzeko e Correa (oltre a Pinamonti) per fare spazio alla Joya e i tempi potrebbero dilatarsi ancora molto, motivo per cui l’ex Juve sta iniziando a guardarsi intorno. La sua volontà sarebbe quella di restare in Serie A, dove sulle sue tracce ci sono anche il Milan, che cerca un trequartista per compiere il salto di qualità ma non potrebbe offrirgli più di 4 milioni a stagione, e la Roma, che non gioca la Champions ma lo accoglierebbe come un re (il Napoli sembra essersi tirato fuori dopo le parole del ds Giuntoli).

Attenzione però anche alle piste che portano all’estero, perché Dybala non aspetterà l’Inter per sempre nell’anno del Mondiale e l’Atletico Madrid negli ultimi giorni ha fatto dei sondaggi così come anche il Manchester United, che in caso di addio di CR7 sta pensando di puntare sull’ex Juve.

