Il Fenerbahce conferma il tecnico Kartal nonostante le dimissioni

11 Set 2026 - 20:05
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Clamoroso a Istanbul: il Fenerbahce conferma Ismail Kartal nonostante le dimissioni dell'allenatore rassegnate pochi minuti dopo la fine della partita contro la Roma. Il club turco, tramite una nota ufficiale, ha confermato che il tecnico continuerà a dirigere il club gialloblù: "Il nostro allenatore İsmail Kartal resta al suo posto. Domani alle ore 11.30, sotto la sua guida, la squadra proseguirà gli allenamenti per prepararsi alla partita contro il Gaziantep FK". Nella giornata di oggi Kartal non si era presentato per dirigere l'allenamento, previsto a mezzogiorno. Ieri sera Aziz Yıldırım - presidente del Fenerbahce - aveva respinto le dimissioni del tecnico: "Era sconvolto perché gli avevano tirato una bottiglia in testa. Finché io sarò qui, Ismail Kartal sarà l’allenatore del Fenerbahçe".

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