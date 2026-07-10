Klopp ct della Germania: c'è l'intesa, trovata una soluzione con Red Bull

Fumata bianca per l'arrivo di Jurgen Klopp sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool e attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. Lo riportano i media locali. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita: l'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di sette milioni di euro a stagione, in continuità con quello dell'ex ct Julian Nagelsmann, che si è dimesso dopo l'eliminazione della nazionale ai mondiali in corso in America. Per quanto riguarda il personale, sembrerebbe che siano state accolte le richieste di Klopp: entreranno nel team Peter Krawietz, attualmente "Head of Soccer Philosophy" alla Red Bull; Pepijn Lijnders, compagno di lunga data di Klopp al Liverpool. Lijnders, tra l'altro. è stato anche assistente di Pep Guardiola al Manchester City. Klopp dovrebbe debuttare in panchina già in Nations League ad Amsterdam contro i Paesi Bassi a settembre.