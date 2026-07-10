"La Fabrica" fa ricco il Real: più di 100 milioni dagli ex canterani

Il Real Madrid finanzia il mercato coi giovani. La politica dei blancos sui prodotti de "La Fabrica", il settore giovanile madridista, è chiara: lasciarli partire mantenendo percentuali sulla futura rivendita o clausole di recompra. Così, quest'estate, Florentino Perez ha già racimolato circa 115 milioni senza dover sacrificare nessun big. Questi gli ex canterani che hanno fatto incassare il Real: