"La Fabrica" fa ricco il Real: più di 100 milioni dagli ex canterani

Il Real Madrid finanzia il mercato coi giovani. La politica dei blancos sui prodotti de "La Fabrica", il settore giovanile madridista, è chiara: lasciarli partire mantenendo percentuali sulla futura rivendita o clausole di recompra. Così, quest'estate, Florentino Perez ha già racimolato circa 115 milioni senza dover sacrificare nessun big. Questi gli ex canterani che hanno fatto incassare il Real:
- Nico Paz al Como per 51 milioni
- Victor Munoz dall'Osasuna al Liverpool per 40 milioni (25 al Real)
- Mario Gila dalla Lazio al Milan per 30 milioni (15 al Real)
- Alvaro Rodriguez dall'Elche al Bournemouth per 25 milioni (12 al Real)
- Alex Jimenez riscattato dal Bournemouth per 12 milioni