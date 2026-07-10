Klopp e il retroscena su Mbappé al Liverpool: "Per ore su un jet con 5 stanze"

10 Lug 2026 - 13:04
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Kylian Mbappé al Liverpool? Un affare sfiorato, secondo quanto rivelato da Jurgen Klopp. Il tedesco ha raccontato di quando, nel 2017, aveva provato a portare l'allora talento francese ad Anfield: "È stato il non acquisto su cui abbiamo investito di più", rivela l'ex tecnico dei Reds. "Abbiamo volato da Blackpool a Nizza, dove abbiamo caricato tutta la famiglia Mbappé su un jet privato con 5 stanze o una cosa del genere. Era un aereo molto grande. Eravamo andati davvero all-in.Poi abbiamo iniziato a volare in cerchio mentre parlavamo con lui, la famiglia e mangiavamo buon cibo. Tutto questo è successo sull'aereo, non potevamo farci vedere da nessuno: per questo stavamo volando in cerchio. È stato fantastico. Abbiamo volato, mangiato e passato del buon tempo insieme... poi lui è andato a Parigi". 

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