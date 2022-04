Inter-De Paul, ritorno di fiamma: contatto con l'entourage

MANOVRE NERAZZURRE

L'argentino non si è inserito al meglio all'Atletico Madrid e potrebbe essere ceduto dai Colchoneros: i nerazzurri in prima fila

Tra le questioni affrontate da Piero Ausilio nel blitz a Madrid di una decina di giorni fa, c'è anche quella che porta a Rodrigo De Paul. L'argentino, passato dall'Udinese all'Atletico Madrid la scorsa estate per 35 milioni di euro, non è riuscito a inserirsi alla perfezione nei meccanismi di Simeone, tanto che tra un paio di mesi il suo profilo potrebbe rientrare tra quelli in uscita dai Colchoneros. L'ad dell'Inter proprio in quei giorni ha avuto un contatto con l'entourage del centrocampista, per approfondire la situazione.

Non è ancora una occasione, spiega la Gazzetta dello Sport, ma potrebbe presto diventarla. Perché De Paul vedrebbe di buon occhio un eventuale ritorno in Serie A e perché, ipotizzando un prestito secco o con diritto di riscatto, i nerazzurri (senza dimenticare il profilo di Paredes) troverebbero quella quarta pedina da affiancare a Brozovic, Barella e Calhanoglu nella batteria dei centrocampisti centrali "titolari".

Certo, l'Atletico Madrid prima dovrà confrontarsi con gli agenti dell'argentino e in ogni caso tenterà di recuperare quasi tutti i soldi spesi un anno fa per un giocatore che a maggio compirà 28 anni, nel pieno della carriera. Ma se non troverà squadre disposte a spendere 30-35 milioni (attenzione pure al Milan, soprattutto in caso di arrivo di Investcorp), si riaprirebbe la porta dell'Inter, che come i cugini rossoneri lo aveva trattato a lungo prima di vederselo soffiare proprio dai Colchoneros.

Vedi anche inter Inter, Atletico su Lautaro: Ausilio a Madrid per ascoltare offerte