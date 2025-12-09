Panichelli verso la Premier: tre club lo seguono

Joaquín Panichelli è uno degli attaccanti più in forma di questa prima metà di stagione. L'argentino dello Strasburgo si è distinto con 9 gol, alcuni davvero pregevoli, in 15 apparizioni in Ligue1. Un bottino che ha acceso l'interesse di molti club. Secondo quanto riporta Teamtalk, Chelsea, Aston Villa e West Ham United lo seguono con attenzione. I Blues avrebbero un canale privilegiato avendo la stessa proprietà dello Strasburgo. Non è da escludere un trasferimento di Panichelli già nella prossima finestra di gennaio: per strapparlo subito al club francese però servirà un'offerta da capogiro.