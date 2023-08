Inter, Samardzic lascia Milano: rientra a Udine, prossime ore cruciali

INTER

Il serbo ha fatto le valigie per ritornare in Friuli: aspetta pure Fabbian

Voleva restare a Milano per raggiungere al più presto la Pinetina ed essere disponibile già per Inter-Monza. Eppure Lazar Samardzic ha dovuto arrendersi, almeno per ora: valigie rifatte, addio all'Hotel Melià che lo ha ospitato per tre giorni e ritorno a Udine. Per allenarsi e magari attendere la chiamata, questa volta giusta, per la firma in Viale della Liberazione. Il fantasista, naturalizzato serbo, vuole l'Inter e in tal senso saranno determinanti le prossime ore. Marotta ha fissato l'ultimatum e attende una risposta dall'entourage del classe 2002: senza una retromarcia del padre-agente la trattativa potrebbe saltare. E in attesa c'è pure Fabbian.

Insomma l'affare tra Udinese e Inter non smette di regalare sorprese: le nuove richieste formulate dall'entourage di Samardzic hanno raffreddato i rapporti tra le parti in causa quando tutto sembrava volgere a buon fine, tanto che il 21enne aveva già svolto le visite mediche di rito presso il Coni a Milano e non solo. Naturalmente l'affare, a questo punto, è a forte rischio: non è da escludere adesso che rientri in gioco pure il West Ham, accostato negli scorsi giorni al centrocampista.