Inter, Conte telefona a Barella: sorpassata la Roma

02/07/2019

Controsorpasso Inter, e stavolta forse è quello decisivo. Nella lunga sfida di mercato tra i nerazzurri e la Roma per Nicolò Barella scende in campo Antonio Conte e stoppa i giallorossi, che nelle ultime ore, come annunciato dal presidente dei sardi Giulini, hanno raggiunto l'accordo coi rossoblu per la cessione del centrocampista. A decidere però, ha sottolineato Giulini, sarà Barella e lui vuole i nerazzurri: secondo Il Corriere dello Sport il giocatore nelle ultime ore ha ricevuto una telefonata da parte di Conte e si è nuovamente promesso all'Inter, tanto che il suo agente, Beltrami, lo ha ribadito anche ieri durante l'incontro con la Roma.