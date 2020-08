Inter-Conte, riparte il mercato: da Emerson a Dzeko tutti gli obiettivi

MANOVRE NERAZZURRE

Dopo il vertice chiarificatore, in casa Inter si pianifica il futuro con Conte in panchina. Il tecnico e il club hanno avuto un nuovo incontro e questa volta la discussione si è concentrata sulle prossime mosse di mercato. Interventi necessari per rinforzare la rosa un po' in tutti i reparti e alzare l'asticella. Tanti i nomi sulla lista dei dirigenti nerazzurri. Da Emerson Palmieri e Sandro Tonali, al momento gli obiettivi più caldi per Marotta & Co., passando per Kumbulla, Dzeko e il sogno Kanté.

Ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda il reparto arretrato, molto dipenderà dal futuro di Skriniar. Se lo slovacco dovesse essere inserito nello scambio col Tottenham per arrivare a Tanguy Ndombele, i nerazzurri punteranno tutto su Marash Kumbulla, per cui sarebbe già pronta un'offerta cash (18 mln) più due prestiti e il cartellino di Salcedo. Per quanto riguarda invece le corsie esterne in cima alla lista dei desideri di Conte c'è Emerson Palmieri. Soluzione che dopo il passaggio di Chillwell al Chelsea presto potrebbe essere concretizzata in tempi stretti.

Detto di Tonali e Ndombele, per la mediana gli altri nomi sul taccuino di Marotta sono invece quelli di Arturo Vidal, soprattutto se il cileno dovesse riuscire a svincolarsi dal Barcellona, e di Kanté, vero sogno nerazzurro per rinforzare il centrocampo con un top player. Infine capitolo attacco. Con Lautaro ancora nel mirino blaugrana, in casa Inter si stanno vagliando diversi profili, ma Conte ha in testa un solo eventuale "sostituto". Se il "Toro" dovesse lasciare Milano, infatti, il tecnico nerazzurro vorrebbe Edin Dzeko da affiancare a Lukaku. Un profilo di qualità ed esperienza per dare peso al reparto avanzato e inserire nello spogliatoio un giocatore di grande carisma. L'Inter pianifica il futuro e prepara l'assalto sul mercato.