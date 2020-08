L'ex agente è sicuro: "Leo ha già scelto, andrà all'Inter"

LA RIVELAZIONE

Nella sequenza senza fine delle voci sul futuro del più importante calciatore del mondo si inserisce la voce del suo ex agente che fa sognare i tifosi nerazzurri. Queste le dichiarazioni a "COPE" di Josep Maria Minguella: "Per me Messi ha già una squadra: l'Inter. In Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c'è anche Cristiano Ronaldo. È più difficile per me vederlo in Inghilterra, per quanto i suoi amici Agüero e Guardiola siano al City”.

Secondo il "Mundo Deportivo", che pure riporta le dichiarazioni di Minguella, Leo avrebbe chiamato nei giorni scorsi Pep Guardiola per chiedergli di portarlo al City ma lo stesso giornale riprende anche quanto scrivono gli argentini di "Olé": il Psg si starebbe seriamente muovendo per arrivare a portare Messi a Parigi e poter finalmente alzare quella coppa soltanto sfiorata domenica scorsa.

Due emiri e una proprietà cinese: sono questi, insomma, gli unici scenari che si prospettano per il futuro del numero 10 più famoso del pallone attuale e, in effetti, sono poche le potenze calcistiche in grado di poter sostenere un'operazione simile, anche al netto della clausola rescissoria. L'altra potenza si chiama Real Madrid, ed è una voce circolata nelle ultime ore. Leo, però, per quanto in guerra con il Barcellona, non può rinnegare in modo così eclatante la squadra simbolo di un'intera vita.