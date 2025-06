Inter a caccia di gol dietro la Thu-La: sprint nerazzurro per Hojlund

Vuole cambiare pelle in attacco l’Inter di Cristian Chivu, che tra pochi giorni farà il suo esordio sulla panchina nerazzurra e si ritrova già in piena emergenza offensiva. Dopo gli addii di Arnautovic e Correa, con quest’ultimo che giocherà in America ma con la maglia del Botafogo, ieri è arrivata la notizia dell’assenza di Mehdi Taremi. L’attaccante ex Porto è bloccato a Teheran dopo la chiusura dello spazio aereo sopra l’Iran per l’escalation con Israele e non può raggiungere l’Inter negli Stati Uniti. Oltre a Taremi, Chivu non avrà a disposizione Francesco Pio Esposito, ancora ai box per un infortunio rimediato con lo Spezia, e Marcus Thuram che non si è mai allenato in questi giorni.