L'Inter di Oaktree non smette di puntare sui giovani: ecco Thiago Romano 

NUOVA LINEA

La proprietà californiana vuole spendere per profili futuribili: arriva il fantasista dalle origini argentine

© Getty Images C'è un Inter che guarda al presente e una che guarda al futuro. Da una parte i colpi Taremi e Zielinski, dall'altra tre acquisti che promettono di esplodere in futuro. L'ultimo? Il fantasista Thiago Romano, in procinto di unirsi ai nerazzurri dopo Alex Perez e Luka Topalovic. Il ds Ausilio, accompagnato dal vice Baccin, si sta assicurando diversi talenti rendendo così concreta l'idea di Oaktree, intenzionato a investire maggiormente su profili di talento. E non è finita qui: nel mirino c'è anche Karim Konaté, attaccante classe 2001 del Salisburgo, oltre a Giovanni Leoni, 17enne centrale difensivo in forza alla Sampdoria.

Dicevamo di Thiago Romano, prossimo alla firma con l'Inter: arriva dal Panathinaikos e si unirà inizialmente alla Primavera. Argentino classe 2006, è cresciuto in Grecia e già nel giro dell'Albiceleste under 20: è un'ala sinistra, ma può giocare su tutta la trequarti. Così come Luka Topalovic, sloveno 18enne ingaggiato dal Domzale a luglio. Ottime referenze e già una discreta personalità: indossa la 10 nella sua nazionale Under 19 con tanto di fascia da capitano.

Dalla Spagna invece è arrivato Alex Perez, nato a Madrid nel 2006: non ha mai esordito con la maglia del Betis in prima squadra ma di lui si dice un gran bene. Difensore centrale e capace di giocare nella difesa a tre, il 18enne promette bene. E chissà che Inzaghi non possa dargli fiducia nell'immediato, vista la necessità di rimpolpare il reparto arretrato. Sempre, rigorosamente, con profili dalle belle speranze. D'altronde è questa la nuova linea di Oaktree.