Serie A, il supercomputer di Opta non ha dubbi: Inter ancora campione d'Italia

LE PREVISIONI

I nerazzurri hanno il 79,2% di probabilità di riconfermarsi. Atalanta, Juventus e Milan in Champions. In Serie B Venezia, Cagliari e Como

© opta È l'Inter la grande favorita per conquistare lo Scudetto 2024-2025. Secondo il supercomputer di Opta, infatti, i nerazzurri hanno il 79,2% di probabilità di bissare il tricolore conquistato nella passata stagione. Alle spalle di Lautaro e compagni ci sono l'Atalanta (11,2%), davanti a Juventus (4,2%) e Milan (1,8% che possa conquistare la seconda stella). Previsto un flop per il Napoli di Conte, addirittura alle spalle di Roma, Bologna e Lazio. Venezia, Cagliari e Como le tre maggiori indiziate per retrocedere in Serie B.

Riconfermarsi è sempre la cosa più difficile, come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter campione d'Italia. Ma per Opta il campionato che sta per partire ha un unico grande favorito che secondo i numeri ha già lo Scudetto in tasca. Per fortuna delle rivali, però, l'ultima parola spetta sempre al campo e non è un caso se nemmeno Milan e Napoli sono riuscite a bissare il titolo conquistato l'annata prima.

LA CLASSIFICA STIMATA DA OPTA

Dopo aver simulato la stagione 2024-25 10.000 volte, Opta è stata in grado di fare la media dei punti totali di ogni club in quelle simulazioni e quindi ordinare le squadre in base alla posizione. Ecco i risultati del supercomputer Opta da quelle simulazioni:

1ª: Inter – 84.9 media punti

2ª: Atalanta – 73.0

3ª: Juventus – 68.5

4ª: Milan – 65.6

5ª: Roma – 63.8

6ª: Bologna – 63.1

7ª: Lazio – 62.3

8ª: Napoli – 58.9

9ª: Fiorentina – 58.5

10ª: Torino – 54.5

11ª: Genoa – 46.3

12ª: Monza – 44.7

13ª: Udinese – 44.6

14ª: Empoli – 41.1

15ª: Hellas Verona – 39.5

16ª: Lecce – 38.6

17ª: Parma – 37.6

18ª: Venezia – 36.8

19ª: Cagliari – 36.5

20ª: Como – 36.2