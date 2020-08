Inter, con Kolarov Conte ha un'arma in più fare gol

INTER

Aleksandr Kolarov è ad un passo dall'Inter e il suo arrivo a Milano è stato espressamente richiesto da Antonio Conte, che sa bene che oltre all'esperienza e alla leadership il serbo può portare ai nerazzurri anche un'arma in più per scardinare le difese avversarie. Dal 2017 a oggi solo Lionel Messi infatti ha segnato più del 35ennne giallorosso su calcio di punizione nei top-5 campionati europei.

Un vero e proprio salto di qualità per la squadra di Conte, che l'anno scorso con 113 gol segnati (con 19 differenti marcatori) ha stabilito il record del club in una singola stagione tra campionato e coppe da quando esiste la Serie A a girone unico (1929/30) ma che su punizione diretta non ha mai segnato. Oltre alla capacità di ricoprire il doppio ruolo di terzo centrale difensivo e di esterno, Kolarov porterà dunque anche grande pericolosità sui calci piazzati.

Per il suo arrivo resta solo da trovare un accordo economico con la Roma, che deve vendere e chiede 2 milioni di euro, mentre quello col giocatore, in scadenza coi giallorossi nel 2021, è già stato raggiunto in maniera informale: arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto annuale con opzione per un'altra stagione.

LA TOP 5 DEI GOLEADOR SU PUNIZIONE

1) LIONEL MESSI (Barcellona): 17 gol

2) ALEKSANDAR KOLAROV (Roma): 7 gol

3) ENIS BARDHI (Levante): 6 gol

4) JAMES WARD-PROWSE (Southampton): 5 gol

4) NABIL FEKIR (Lione/Betis): 5 gol

Vedi anche inter Inter, assalto al Chelsea per Kanté: Conte sogna la coppia con Vidal

Vedi anche inter Inter, Borja Valero ai saluti: "Grazie di tutto"