Inter, Borja Valero ai saluti: "Grazie di tutto"

"È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto Inter". Con questo sintetico messaggio, concreto come è lui in campo, Borja Valero dice addio ai nerazzurri, dove era arrivato nel 2017 all’Inter dalla Fiorentina. Il contratto del centrocampista spagnolo 35enne, che inizialmente sembrava poter rimanere a Milano, non sarà rinnovato. Sulle sue tracce già diversi club di Serie A e tra le opzioni non si esclude un suggestivo ritorno proprio ai viola, che lo portarono in Italia.