Witsel: "Mi piacerebbe giocare in A. Con la Juve nel 2016..."

Alex Witsel più di una volta in carriera ha sfiorato l'Italia. Oggi il centrocampista belga, terminata l'esperienza all'Atletico Madrid, è svincolato e non si nasconde: "Futuro in Arabia? Nel calcio mai dire mai. La mia priorità è continuare a giocare in un grande campionato europeo. Sono attratto dalla Serie A perché è un campionato tattico e di alto livello“. Poi, nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport, il retroscena sul passaggio alla Juventus, a cui è stato davvero a un passo: "Avevo superato le visite, ultimo giorno di mercato in sede a Torino in attesa dell’ok dello Zenit, che poi in serata bloccò il trasferimento. Alla Juventus mi aveva voluto Allegri che ora allena il Milan…Non ho preferenze, ma so che posso dare ancora tanto in campo e nello spogliatoio“.