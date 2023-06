Inter, c'è il rinforzo in difesa: accordo con il tedesco Bisseck, classe 2000

INTER

Positivo l'incontro in sede con gli agenti del giocatore dell'Aarhus, che ha una clausola di 7 milioni. Dalla Spagna: piace Eric Garcia del Barcellona

© Getty Images L'Inter ha trovato il primo rinforzo in difesa. Si tratta di Yann Bisseck, tedesco di origini camerunesi classe 2000 alto 1,96, in forza all'Aarhus e nella nazionale Under 21 tedesca. Positivo l'incontro andato in scena nella sede nerazzurra con gli agenti del giocatore, che ha una clausola di 7 milioni di euro. Raggiunto un accordo di massima tra le parti: nei prossimi giorni è previsto un nuovo appuntamento con l'obiettivo di chiudere la trattativa. Bisseck può giocatore da centrale di sinistra nella difesa a tre e anche come mediano.

"L'interesse dell'Inter? Per me è una situazione completamente nuova - ha detto il diretto interessato dal ritiro della Germania Under 21 a Prato di Stelvio - La maggior parte delle volte durante la finestra di mercato, mi chiedevo dove potessi andare, se ci fosse una buona opportunità per me. Ho dovuto spesso lottare per la mia carriera e per prendere piede nei miei club. Ora sembra che abbia l'imbarazzo della scelta".

DALLA SPAGNA: INTER SU ERIC GARCIA DEL BARCELLONA

Dalla Spagna arriva la notizia dell'interesse dell'Inter per un altro difensore, Eric Garcia del Barcellona, con cui ha un contratto fino a giugno 2026. Il centrale classe 2001 viene valutato circa dieci milioni di euro e il club blaugrana è disposto ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore, destinato a giocare poco nella prossima stagione. Potrebbe anche cederlo con la formula del prestito con opzione di acquisto.