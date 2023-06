Inter, Ausilio è rientrato da Londra: nulla di fatto per Lukaku e Koulibaly ma la trattativa continua 

INTER

Il Chelsea ha detto 'no' al doppio prestito ma la trattativa resta aperta

© Getty Images Nulla di fatto ma i discorsi restano aperti. Il ds dell'Inter Piero Ausilio è tornato nel pomeriggio in Italia dopo il blitz a Londra, dove ha incontrato il Chelsea. In questo primo summit di mercato con la dirigenza dei Blues, l'Inter ha chiesto il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku e il prestito dell'ex Napoli Kalidou Koulibaly. La risposta è stata un 'no' ma la trattativa resta aperta e le parti si risentiranno nelle prossime settimane.

La permanenza dell'attaccante belga in nerazzurro (con sconto rispetto agli otto milioni pattuiti per questa stagione) e l'arrivo del senegalese per rinforzare la difesa dopo l'addio di Skriniar sono i due punti in cima alla lista dei 'desiderata' del club per questa sessione di mercato. Al suo arrivo a Milano, Ausilio non ha rilasciato dichiarazioni sullo stato dei lavori.

Nella trasferta inglese non è stato toccato l'argomento Onana. Per il momento il portiere è rimasto fuori dai discorsi con il Chelsea, da tempo interessato al giocatore, e non ci sono stati contatti con il Manchester United, che - come riporta il Guardian - ha messo nel mirino il camerunese per prendere il posto di De Gea ed è pronto a sfidare i Blues sul mercato. La valutazione di Onana, dopo la stagione molto positiva, è arrivata a 70 milioni di euro. Nessun accenno anche a Dumfries, altro nerazzurro che piace al Chelsea.

L'Inter ha deciso che riscatterà Raoul Bellanova dal Cagliari dopo la prima stagione in nerazzurro, in cui ha collezionato 22 presenze tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana per un totale di 657'. Il terzino era arrivato in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.