Inter-Bremer, ore calde: l'agente è a Milano, ma serve liberare Skriniar

MANOVRE NERAZZURRE

Il difensore del Torino si è presentato agli allenamenti, ma spera di salpare presto per Milano

Gleison Bremer in nerazzurro, le prossime potrebbero essere ore calde. L'agente del difensore brasiliano è atterrato nelle ultime ore in Italia, e il touchdown a Malpensa fa intuire una sola cosa: si vuole accelerare la trattativa con l'Inter. Il difensore granata ha già un accordo economico con il club nerazzurro, ma vanno ancora definiti i termini del trasferimento con il Toro. Nel frattempo Bremer si è presentato regolarmente agli allenamenti pre-ritiro. La speranza del brasiliano però, è quella di salutare i suoi compagni prima di imbarcarsi per il viaggio in Austria.

Vedi anche Calcio Inter, Bellanova "Non vedo l'ora di scendere in campo" Sempre in ritiro, Bremer avrebbe rifiutato la ricca offerta di una pretendente dalla Premier League. Per Gleison c'è solo l'Inter, tutto il resto rimane inevitabilmente sullo sfondo. Squadre come Juve, Milan e Newcastle - le principali interessate al giocatore - dovranno con tutta probabilità mettersi il cuore in pace.

Il decollo della trattativa tra Torino, Inter ed entourage di Bremer dovrebbe dunque innescarsi nelle prossime ore, anche perchè i nerazzurri sono pronti a sguinzagliare Milan Skriniar verso la Tour Eiffel. Skriniar lascerà Milano per una cifra attorno ai 70 milioni - la forbice tra richieste dell'Inter e offerta del PSG è ormai risicatissima - e solo il peso del brasiliano potrebbe colmare la voragine lasciata dalla partenza dello slovacco. Ecco che il benestare di Marotta per l'assalto a Bremer diventa una pura faccenda burocratica: una volta che l'Inter riceverà il tesoretto legato alla cessione di Skriniar, si potrà apparecchiare per la tavolata con Cairo.

La presenza dell'entourage di Bremer, del resto, è un segnale chiaro: il passaggio di testimone, nel cuore della difesa nerazzurra, è imminente. Le dichiarazioni pubbliche del giocatore granata inoltre non lasciano dubbi sulle sue speranze riguardo una trattativa-lampo: l'imperativo, per lui, è accasarsi a una squadra che giochi la Champions e che lo possa coccolare come un vero e proprio top player.