Inter, Bellanova "Non vedo l'ora di scendere in campo"

Raoul Bellanova è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo l'annuncio ufficiale, ecco le prima parole dell'esterno classe 2000 a Inter Tv: "È difficile descrivere le mie emozioni ora, perché sto realizzando un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, giocare per la mia squadra del cuore". L'ex Cagliari arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto ha poi aggiunto: "Spero di ripagare la fiducia che il club ha riposto in me. Giocare a San Siro per me è sempre stato un sogno. Lo è stato anche giocarci da avversario dell'Inter, come nell'anno passato. È stato emozionante, da brividi: non vedo l'ora di entrarci con la maglia nerazzurra".