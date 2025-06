Inter, ci siamo per Bonny: affare da 24 milioni, chiusura nei prossimi giorni

L'Inter è sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny. L'intesa con il Parma, come riporta Fabrizio Romano, è ormai a un passo: i nerazzurri offrivano 22 milioni più bonus, gli emiliani ne chiedevano 25, l'affare dovrebbe chiudersi attorno ai 24 di parte fissa. Per la fumata bianca definitiva c'è da attendere ancora qualche giorno, o forse anche solamente qualche ora. Giovedì, infatti, potrebbe essere il giorno giusto per chiudere.