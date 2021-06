Inter, Bellerin in pole per il dopo Hakimi: contatti con l'agente

INTER

Marotta punta ad avere il terzino catalano in prestito con diritto di riscatto. Zappacosta e Lazzari le alternative

C'è un nome su tutti in casa Inter per il dopo Hakimi, pronto alla nuova avventura con la maglia del Psg. È quello di Hector Bellerin, terzino dell'Arsenal. Tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del catalano classe 1995 ci sarebbero già stati i primi contatti. Beppe Marotta punta a portare il giocatore a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto dai Gunners, che lo valutano 20 milioni di euro. L'alternativa è una soluzione made in Italy: più Davide Zappacosta di Manuel Lazzari.

Una formula, quella del prestito con diritto di riscatto, che l'Arsenal potrebbe arrivare ad accettare ma solo all'ultimo e in assenza di offerte vicine alla sua richiesta di partenza per un giocatore vittima nel gennaio 2019 della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che ne ha condizionato la carriera. Per Bellerin, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, l'Inter potrebbe rappresentare l'occasione del rilancio. Nell'ultima stagione con i Gunners Bellerin ha collezionato 35 presenze tra Premier League e Coppe, con un gol e tre assist all'attivo. Gli altri profili che piacciono per il dopo Hakimi sono quelli di Zappacosta, di rientro al Chelsea dopo il prestito al Genoa, e Lazzari della Lazio, che Simone Inzaghi allenerebbe ancora volentieri. Ma Lotito potrebbe rinunciarci solo di fronte a una ricca offerta.