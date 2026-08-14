Inter: Luis Henrique-Roma, operazione in stallo. Chivu spinge per Jones, ma l'affare è tutt'altro che 'scontato'

Giorni di riflessioni, non di ripensamenti: la Roma resta sempre interessata a Luis Henrique, l'Inter ha aperto alla cessione del brasiliano e il giocatore è disponibile al trasferimento, ma l'affare è ora in una fase di stallo. La priorità in casa giallorossa, al momento, è infatti un'altra: l'operazione Rodrigo Mora con il Porto si è complicata e per Gasperini il primo 'problema' che va ora risolto è questo, a seguire, solo poi, il vice Wesley. Ne consegue che anche l'Inter, che nella notte ha accolto Spence, ha spostato il focus altrove.