MANOVRE NERAZZURRE

Inter: Luis Henrique-Roma, operazione in stallo. Chivu spinge per Jones, ma l'affare è tutt'altro che 'scontato'

Nella settimana post Ferragosto si capirà se il Liverpool è disposto a scendere realmente sotto i 40 milioni per il centrocampista

14 Ago 2026 - 08:41
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Giorni di riflessioni, non di ripensamenti: la Roma resta sempre interessata a Luis Henrique, l'Inter ha aperto alla cessione del brasiliano e il giocatore è disponibile al trasferimento, ma l'affare è ora in una fase di stallo. La priorità in casa giallorossa, al momento, è infatti un'altra: l'operazione Rodrigo Mora con il Porto si è complicata e per Gasperini il primo 'problema' che va ora risolto è questo, a seguire, solo poi, il vice Wesley. Ne consegue che anche l'Inter, che nella notte ha accolto Spence, ha spostato il focus altrove.

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Certo, la partenza di Luis Henrique comporterebbe la necessità di fiondarsi su un altro esterno d'attacco, ma per Chivu l'attenzione come detto è focalizzata a centrocampo, dove l'uscita di Frattesi può essere finalmente compensata dall'arrivo di Curtis Jones. Attenzione, però: l'affare non è affatto scontato come qualcuno ha voluto lasciar intendere, il Liverpool continua a fare muro e in realtà non ha ancora concretamente abbassato le proprie richieste. L'asticella resta insomma sempre più prossima, parte Reds, ai 40 milioni che non ai 30: materia di lavoro per il management nerazzurro che nella settimana post Ferragosto si focalizzerà su questa trattativa con l'obiettivo di limare quanto più possibile il costo del cartellino, facendo leva anche sulla volontà del giocatore. In attesa che da Roma giungano nuove indicazioni sulla volontà o meno di procedere per Luis Henrique, con ulteriori eventuali ripercussioni sulle strategie di un mercato che, altrimenti, avrebbe come solo e unico obiettivo in entrata il centrocampista inglese.

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