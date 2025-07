Milan, anche Bennacer ai saluti: trattativa in corso con l'Al Ittihad

Il Milan sta valutando la cessione di un altro eroe dello scudetto: questa volta è il turno di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è rientrato a Milanello dopo gli ultimi sei mesi di prestito al Marisglia che ha deciso di non riscattarlo. Il futuro di Isma però è lontano da Milano: il metronomo del centrocampo di Pioli non rientra nei piani di Allegri né di quelli del Diavolo, tanto che non è stato nemmeno aggregato al gruppo per la tournée asiatica. Al momento l'ex Empoli è un calciatore fuori rosa che costa 7 milioni all'anno ai rossoneri. Ed è anche per questo che Tare e Furlani stanno provando a trovargli una sistemazione. Quella più probabile, secondo quanto riporta Matteo Moretto, porta in Arabia Saudita: L'Al Itthiad di Kante e Benzema sarebbe pronto ad acquistare l'algerino a titolo definitivo. Il club arabo starebbe sondando anche altri profili, ma quello del milanista è tra i primissimi della lista. Situazione da monitorare con attenzione.