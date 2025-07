Il Pescara continua a spingere per riportare Alessandro Plizzari in biancazzurro. L'impresa però si prospetta ardua, visto che il Venezia chiede 1 milione di euro per la cessione a titolo definitivo. Gli abruzzesi invece, vorrebbero mettere sul piatto molto meno. A breve la vicenda si chiarirà definitivamente, con il Pescara pronto a buttarsi su Bardi come alternativa.