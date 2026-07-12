Genoa, dal Marsiglia ecco il centrocampista Hamed Traoré

12 Lug 2026 - 18:51
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Accordo raggiunto per il passaggio del centrocampista ivoriano Hamed Traoré al Genoa. Già in Italia con le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli, Traoré è reduce da una stagione in Ligue 1 con l'Olympique Marsiglia conclusa anzitempo per un infortunio muscolare ormai in via di risoluzione. Fortemente voluto da De Rossi e dal Cfo Lopez, Traoré arriva al Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 10 milioni. Mezzala in grado di giocare con entrambi i piedi ha ricoperto più volte il ruolo di trequartista avendo uno spiccato senso offensivo. Nelle tre stagioni e mezza giocate nel Sassuolo ha segnato 16 reti e in seguito ha raggiunto la doppia cifra, 10 gol, con la maglia dell'Auxerre in Ligue 1 due stagioni fa. Traoré è il quarto volto nuovo del mercato estivo del Genoa dopo gli arrivi di Meichtry, Puzcka e Havel. Il giocatore è atteso domani in giornata, martedì sosterrà le visite mediche poi la firma sul contratto e da giovedì sarà in ritiro con i compagni.

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