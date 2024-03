Inter, altro gioiello per Inzaghi: Gudmundsson nel mirino

MANOVRE NERAZZURRE

Marotta e Ausilio al lavoro per strappare l'islandese al Genoa. Il giocatore è convinto dell'opzione nerazzurra, ma va trovata la quadra con i rossoblù

Un'estate, la scorsa, per costruire una squadra in grado di raggiungere l'obiettivo seconda stella. Un'altra, quella che verrà, per regalare a Simone Inzaghi un'Inter formato Champions. I nerazzurri pensano in grande e, dopo la finale persa lo scorso anno contro il Manchester City, hanno deciso, e capito, che rincorrere la coppa dalle grandi orecchie non è più impossibile. Serve però qualcosa in più, una rosa più competitiva dell'attuale - già ottima - e che sappia tenere testa alle big del nostro Continente. Quindi? Quindi va ritoccato innanzitutto l'attacco, l'unico reparto che in questa stagione ha mostrato di non avere le giuste alternative ai titolari Lautaro e Thuram. Qualcosa si è già fatto, dato che Taremi, via Porto e a parametro zero, è un affare ampiamente concluso. Qualcosa bisognerà farlo e in questo senso, scrive la Gazzetta dello Sport, va registrato uno scatto in avanti importante in direzione Gudmundsson, gioiello del Genoa e grande rivelazione di questo campionato.

Siamo ancora ben lontani dalla stretta di mano con cui si sono "certificati" i colpi Taremi e Zielinski, ma Marotta e Ausilio si stanno muovendo con decisione per strappare il giocatore alla concorrenza. Una concorrenza folta, dalla Juve al Tottenham, agguerrita, ma in ritardo rispetto ai nerazzurri. Che, tanto per capirsi, avrebbero già incassato il gradimento di Gud, pronto a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi e ad aiutare lui e tutto il gruppo a dare l'assalto, appunto, alla Champions.

Un attacco con Lautaro, Thuram, Taremi e Gudmundsson, inutile sottolinearlo, sarebbe competitivo anche in Europa. Dove servono alternative come il pane e dove, però, ciascuna "riserva" deve garantire alto rendimento per non abbassare la qualità della squadra. In questo senso l'Inter è sufficientemente a posto in ogni reparto (la difesa, in realtà, sarà da valutare), ma carente in avanti, dove il doppio innesto potrebbe far decollare definitivamente la squadra di Inzaghi.

Ma cosa serve per arrivare a Gudmundsson? Sicuramente non meno di 30 milioni, perché il Genoa sa di avere un patrimonio per le mani e ha tutta l'intenzione di farlo fruttare al massimo. Per coprire la spesa ci sarà bisogno di tutta la qualità della coppia Marotta-Ausilio, perché è evidente che sarà necessario trovare una formula che possa essere percorribile (prestito oneroso con obbligo di riscatto, da qui non si scende) e inserire magari nell'affare una contropartita che possa far gola ai rossoblù, ad esempio Valentin Carboni, quest'anno al Monza. Come andrà a finire lo vedremo, ma la strada, sia pure non ancora tracciata, è ben chiara. L'Inter vuole un attacco da Champions e Marotta è pronto a regalare al suo tecnico un poker di gioielli.

