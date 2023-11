Inter, l'agente di Lautaro: "Felici della possibilità di rimanere a vita, ma..."

INTER

Alejandro Camano torna sul rinnovo dell'argentino: "Situazione tranquilla, ma se dovesse capitare un'altra occasione..."

Alejandro Camano è tornato a parlare di Lautaro Martinez e del rinnovo di contratto con l'Inter: "Io dico che è molto importante per me e per Lautaro che l’Inter sia disposta ad ascoltarci per un nuovo contratto, nonostante ne abbia uno fino al 2026 - ha dichiarato l'agente dell'argentino a TvPlay -. Voglio ringraziare il club per questa possibilità. L’importante per me è vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti della società, vedremo".

Sulla questione prolungamento comunque tutto sembra procedere nella giusta direzione: "Oggi per me è un piacere essere il procuratore di un uomo che tiene la testa ben salda, consapevole di aver fatto un grande lavoro. Lautaro pensa che una parte molto importante della sua vita sia la relazione con l’Inter, con la società e con l’Italia. Oggi per me la situazione è tranquilla, Lautaro Martinez è molto, molto identificato con i colori nerazzurri. La nostra relazione con l’Inter è fatta di fiducia. Io sono anche il procuratore di Cuper, che è stato allenatore nerazzurro, per me è una squadra di grande cuore. Io credo che arriveremo a un accordo molto buono per l’Inter e per Lautaro. Il ragazzo è con la testa al 100% sulla squadra".

Per il club solo parole al miele: "Penso che Lautaro sia in un momento della vita dove Milano e l’Inter gli hanno portato un orizzonte di tranquillità. Lo dicevo anche ad Ausilio: a me piace tanto vedere l’Inter che gioca un calcio così, con un progetto molto importante. Il suo obiettivo è quello di continuare così, fare felici i tifosi, far sì che i fan arrivino a San Siro pensando che la loro squadra possa sempre vincere. La fascia da capitano? Il ragazzo è molto felice di questa responsabilità. È un giocatore corretto e ha l’onore di rappresentare un’entità come quella dell’Inter. Io credo che sia in un momento di enorme felicità".

Infine una battuta su un possibile ritorno di Achraf Hakimi, un altro dei suoi assistiti: "Io credo che Hakimi abbia fatto felici in tanti all’Inter, ma credo che sia una storia conclusa. Nel futuro non saprei, il Psg sta parlando della possibilità di proseguire con Hakimi per molto tempo".