Roma, accordo con la Juve per Higuain: ma il Pipita punta i piedi

19/07/2019

In casa Juve tiene sempre banco la questione Higuain . Il Pipita è considerato un esubero da Paratici e i bianconeri stanno cercando di trovargli una sistemazione mettendo sul piatto anche una buonuscita da 2-3 milioni di euro . In particolare, stando al Corriere dello Sport, la Juve avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con la Roma per il trasferimento del giocatore, ma l'argentino continua a puntare i piedi .

Nonostante la telefonata di Fonseca e le dichiarazioni di stima di Petrachi, dunque, il Pipita continua a respingere la corte giallorossa e a credere di poter convincere Sarri sul campo. Una presa di posizione netta, che complica i piani della Juve e in un certo senso anche quelli della Roma, intenzionata a cedere Dzeko all'Inter e a sostituire il bomber bosniaco proprio col Pipita. Da Torino, del resto, continuano ad arrivare conferme sulla volontà di rimanere di Higuain, che in questi giorni starebbe completando il trasloco da Londra.



Al netto di clamorosi ripensamenti, dunque, il Pipita non sembra intenzionato a lasciare la Juve nemmeno dopo la tournée in Asia. Tutto nonostante le mosse del club bianconero, che per agevolare l'operazione con la Roma starebbe cercando di prolungare il contratto al giocatore per spalmare il suo ingaggio e consentire ai giallorossi di acquistarlo con la formula del prestito oneroso (9 mln) con obbligo di riscatto a 27 mln. Higuain vuol convincere Sarri a puntare su di lui e non molla la Juve. La Roma invece resta alla finestra in attesa di sviluppi dell'ultimo momento.