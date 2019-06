Inter, a Conte piacerebbe anche Florenzi

23/06/2019

In casa Inter ritorno di fiamma per Alessandro Florenzi, giocatore di cui si era parlato in chiave nerazzurra già l'anno scorso per i trascorsi con Spalletti ma che aveva lavorato in Nazionale pure con Antonio Conte. Se è vero che il rinforzo per la fascia destra porta a Valentino Lazaro, si attendono novità nel corso della prossima settimana, l'allenatore gradirebbe un profilo come quello del giallorosso, jolly della fascia e possibile leader nello spogliatoio.