INTER, TRATTATIVA AVVIATA PER LAZARO

07/06/2019

L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, e il suo braccio destro, il ds Piero Ausilio, vogliono accontentare Conte mettendogli a disposizione dei giocatori funzionali al suo gioco. In questo senso, secondo quanto riporta 'Sky Sport', l'Inter ha avviato con l'Hertha Berlino una trattativa per l'esterno destro Valentino Lazaro. Austriaco classe 1996, Lazaro è in grado di giocare come terzino, centrocampista o ala destra. Nell'ultima stagione in Bundesliga con l'Hertha ha collezionato 31 presenze e 3 gol.