MANOVRE NERAZZURRE

In Spagna rilanciano: "Lautaro e il Barça hanno un accordo". E l'Inter ora trema

La scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra le parti

21 Ago 2026 - 10:23
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Dall'Italia arrivano smentite. In Spagna, invece, sono sicuri: Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, ds dei blaugrana, e l'agente del giocatore Alejandro Camano. Un incontro al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. 

Offerta Barcellona

 Viste le difficoltà per arrivare a Julian Alvarez, è chiaro che il Barça stia tentando il grande colpo di fine mercato, con l'ipotesi Lautaro che prende sempre più piede. Sempre secondo quanto riportato dai media spagnoli, i blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La palla, a quel punto, passerebbe alla dirigenza nerazzurra: la cifra è di quelle che fa gola, specialmente in un mercato sempre più povero come quello del calcio italiano, ma privarsi di Lautaro a pochi giorni dalla fine del mercato sarebbe un azzardo a dir poco rischioso.

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