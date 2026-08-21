In Spagna rilanciano: "Lautaro e il Barça hanno un accordo". E l'Inter ora trema

Dall'Italia arrivano smentite. In Spagna, invece, sono sicuri: Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, ds dei blaugrana, e l'agente del giocatore Alejandro Camano. Un incontro al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti.