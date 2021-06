Il procuratore Camaño: "Hakimi? Chi va via dall'Inter è sempre triste"

Hakimi al Paris-Saint Germain è un affare che l'Inter preferirebbe chiudere entro mercoledì, in modo da mettere la cifra incassata entro la chiusura del bilancio. Per questo l'agente del giocatore, Alejandro Camaño, in giornata è stato nella sede nerazzurra per parlare con la dirigenza: "Non possiamo ancora dire che Achraf sia un giocatore del PSG, stiamo parlando di tutto. L'incontro è andato bene. Se è triste? Chi va via dall'Inter è sempre triste".

Getty Images