Il Galatasaray gioca al ribasso e attende una mossa di Calhanoglu: l'Inter attende

Lo sforzo del Galatasaray per avere Hakan Calhanoglu si traduce in un rialzo degli iniziali 15 milioni di euro pensati per avere il centrocampista: la proposta turca, per il momento ancora sulla carta, per l'Inter passa a 20 milioni di euro. Una cifra ancora lontana dalla valutazione che i nerazzurri fanno di Calha, visto che siamo sui 35-40 milioni. E allora? Allora la palla passa nei piedi del giocatore, che per una volta non vede sventagliare sugli esterni o dirigere il gioco nel cerchio del centrocampo ma far sapere la propria posizione in merito a un possibile ritorno a casa.