Hakimi via entro il 30 giugno: ora ci prova anche il Chelsea

La certezza è che Achraf Hakimi sarà ceduto dall'Inter entro il 30 giugno. Una cessione dolorosa, ma necessaria per far quadrare i conti della società nerazzurra. Ora a Marotta tocca venderlo al miglior offerente e, dopo il Psg, negli ultimi giorni si è mosso anche il Chelsea. L'obiettivo è quello di incassare almeno 70 milioni di euro e quindi non saranno accettate contropartite tecniche. Proprio i Blues hanno pensato di inserire nella trattativa Emerson Palmieri e Andreas Christensen, ma i nerazzurri hanno fatto sapere di volere solo soldi.