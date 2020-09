Godin al Cagliari, intesa raggiunta: via libera all'Inter per Vidal

AI DETTAGLI

Diego Godin è sempre più vicino al Cagliari. Dopo qualche giorno di stallo, il difensore uruguayano ha raggiunto un primo accordo con la società sarda e con l'Inter per completare il puzzle del suo trasferimento in rossoblù. Godin ha trovato l'intesa economica con l'Inter per la buonuscita dopo la risoluzione consensuale del contratto e al tempo stesso un accordo di massima col Cagliari per un nuovo triennale.

Mancano le firme, importantissime ovviamente, ma a questo considerate l'ultimo passo formale per far partire il domino sudamericano. Con Godin al Cagliari, l'Inter si libera di un ingaggio pesante che potrà essere usato per accontentare le richieste di Vidal e sbloccare definitivamente l'affare con il Barcellona.